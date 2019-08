Lecce, Liverani carica: «Curiosità per il primo test vero» Il tecnico contro la Salernitana senza Meccariello, Fiamozzi, Mancosu, Benzar e Shakhov

«Domani è il primo impegno ufficiale della stagione e per questo motivo c’è della curiosità per vedere da che punto ripartiamo, anche se in Coppa Italia hai delle difficoltà a capire quello che sarà». Così il tecnico del Lecce, Fabio Liverani presenta - con le parole affidate al sito ufficiale del club - la sfida in programma domani sera al Via del Mare contro i granata di Gian Piero Ventura. «Nella gara di domani, specialmente ad agosto, non ci saranno grosse differenze tra noi e la Salernitana. Domani saranno sicuramente fuori Meccariello, Fiamozzi, Mancosu, Benzar e Shakhov. Per noi sarà la prima gara vera e ci saranno diversi interrogativi, ma sono sicuro che quello che non mancherà a miei ragazzi è lo spirito e la voglia. Dopo l’arrivo di Farias abbiamo parlato e abbiamo deciso che ad oggi la priorità è sfoltire la rosa. L’entusiasmo dei nostri tifosi è una componente che non dovrà mancare in quest’annata. I nostri tifosi hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia e grande maturità e sarà fondamentale non abbattersi nei momenti di difficoltà che incontreremo in questo campionato».

I convocati di Liverani per Lecce-Salernitana:

2 Riccardi

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

7 Haye

9 Lapadula

10 Falco

13 Rossettini

14 Dumancic

17 Farias

18 Pierno

19 La Mantia

20 Dubickas

21 Gabriel

22 Vigorito

23 Tabanelli

25 Gallo

27 Calderoni

29 Rispoli

37 Majer

39 Dell'Orco

75 Felici

77 Tachtsidis

95 Bleve