Cremonese-Salernitana, oltre 2mila biglietti per gli ospiti Partita la prevendita dei tagliandi per la sfida in programma domenica alle 15 allo stadio Zini

Sono oltre 2mila i biglietti messi a disposizione dalla Cremonese per la tifoseria della Salerniyana in vista della sfida in programma domenica alle 15 allo stadio "Zini". La prevendita è partita alle 15 di oggi (lunedì 4 novembre). I biglietti per il settore ospiti (capienza 2.465 posti) potranno essere acquistati presso i punti vendita del circuito LisTicket al prezzo di 15 euro (intero), 10 euro (ragazzi/e dai 14 anni compiuti ai 18 non compiuti alla data della gara), 5 euro (ragazzi/e dai 4 anni compiuti ai 14 non compiuti alla data della gara). L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 4 anni non compiuti (occorre esibire all’atto dell’accesso documento o tessera sanitaria del bambino). I biglietti potranno essere acquistati entro e non oltre le 19 di sabato 9 novembre.