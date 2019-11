Derby "aperto" solo ai residenti a Salerno, rabbia e polemiche La decisione è stata presa nel corso della riunione del Gos: sarà obbligatoria anche la Tessera

Il derby di Castellammare di Stabia sarà “aperto” solo ai sostenitori granata residenti a Salerno città e dotati di Tessera del Tifoso. È quanto stabilito nel corso della riunione del Gos svoltasi questa mattina in vista della partita in programma sabato pomeriggio allo stadio “Romeo Menti”. Gli organi di pubblica sicurezza, considerata la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, hanno deciso di applicare restrizioni per la trasferta dei supporters granata. La scelta di aprire la prevendita ai soli residenti nella città di Salerno (e quindi non ai tanti cuori granata residenti in provincia) sarebbe legata alla necessità di controllare dalla partenza al rientro gli spostamenti dei tifosi ospiti. Problemi logistici che, da quanto si apprende, renderanno necessario anche il trasferimento in carovana della torcida granata che viaggerà scortata. Probabile, com’era accaduto già in occasione della trasferta di Cosenza, che possa essere istituito un punto di raccolta nel piazzale antistante lo stadio Arechi, in modo da poter scortare i pullman e le auto che intendono raggiungere la città delle acque. «Trasferta a Castellammare. Non ce ne vogliate, ma seguiamo le disposizioni del gestore. Vendita aperta, ma riservata a tesserati e residenti a Salerno città. Abbiamo necessariamente bisogno, insieme alla tessera del tifoso, di fotocopia di un documento d’identità da inviare al gestore», il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook da Fan’s shop, licenzatario ufficiale della Salernitana.

Una decisione che ha fatto storcere il naso a tanti tifosi residenti in provincia che avrebbero voluto seguire i granata a Castellammare di Stabia. In tanti, soprattutto attraverso i social, hanno lanciato la proposta della diserzione. Idea condivisa dal Centro di Coordinamento Salernitana Clubs che, attraverso il presidente Riccardo Santoro, ha fatto sapere che «per solidarietà verso i tifosi della provincia ha deciso di non essere presente alla partita».

I biglietti saranno in vendita al costo di 20 euro (18 euro + 2 euro diritti prevendita) presso i punti vendita Fan’s Shop (via Torrione, 135 Salerno) e Kaboom (via Mario Iannelli, 18 Salerno) e potranno essere acquistati entro e non oltre le 19 di venerdì.