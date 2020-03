Gli ultras della Salernitana in campo per la solidarietà Avviata una raccolta di beni di prima necessità per aiutare chi è in difficoltà

Essere vicini a chi vive un momento difficile è, storicamente, uno dei punti cardine del vivere ultras. Credo che non poteva non emergere in questa fase d'emergenza nazionale che sta mettendo in ginocchio l'intero Paese. Gli ultras della Salernitana hanno risposto con grande entusiasmo al progetto promosso dal Santa Teresa Beach Soccer in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno. L'iniziativa, denominata “Scende in campo” ha l'obiettivo di attivare una raccolta d'indumenti e di beni di prima necessità per i senza fissa dimora che, da qualche giorno, sono stati ospitati nella palestra del Palatulimieri. Il Comune di Salerno, infatti, per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ha allestito una cinquantina di posti letto nella struttura di via Allende, adiacente il campo Volpe. L'idea, dunque, è di raccogliere beni di prima necessità per aiutare chi, in una situazione già di suo complessa per tutti, necessità di un aiuto e di un sostegno concreto. Sono stati allestiti tre punti di ritiro: uno in vicolo Pietra del Pesce, 4 presso la sede degli Ultras Centro Storico, un altro a Lungomare Colombo 85 presso la sede degli ultras Nuova Guardia e un altro presso la sede degli ultras Torrionesi in via Luigi Manzella 7. Il materiale potrà essere consegnato dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 12:00 e dalle 16.00 alle 18.00