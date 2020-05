Salernitana, si riparte: sabato i tamponi, lunedì in campo La società granata pronta per la ripresa. Ma in queste ore tiene banco il caso D'Alessandro

La Salernitana si prepara alla ripresa degli allenamenti. La società granata, a partire da sabato, sottoporrà calciatori e staff a tamponi e test sierologici come previsto dal protocollo sanitario. A partire da lunedì, salvo diverse indicazioni, la squadra inizierà gli allenamenti individuali. Poi gradualmente i granata proseguiranno la preparazione, iniziando a lavorare anche in maniera collettiva. Intanto, dopo aver trovato l'intesa con una struttura privata per effettuare i controlli sanitari, la Salernitana deve fare i conti con un altro caso. In queste ore, infatti, il responsabile dell'area medica Andrea D'Alessandro starebbe valutando la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni. La scelta, come accaduto già in altre società calcistiche, sarebbe legata alle responsabilità che sono in capo ai medici in questa fase di ripartenza.