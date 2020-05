Salernitana, la carica dei tifosi: «Lottare per la serie A» Il Salerno Club 2010: «La squadra torni in campo con il cuore palpitante»

Il calcio riparte, anche se i tifosi avrebbero preferito fermare tutto e riprendere poi con il pubblico sugli spalti. Ma il sistema non poteva restare fermo ancora per molto e, quindi, si è deciso d'intraprendere la strada della ripartenza. Il Salerno Club 2010 ha affidato a una nota il suo pensiero, chiedendo massimo impegno ai calciatori per continuare a inseguire il sogno serie A. «Avremmo preferito che il variopinto e milionario carrozzone del mondo del pallone non ripartisse per rispetto dei tantissimi morti dovuti a questa maledetta pandemia. Pensiamo che il calcio sia della gente e che senza tifosi non possa essere passione ma solo un freddo business. Eppure Il Governo ed i vertici del calcio nostrano hanno deciso che, nonostante tutto, “the show must go on” e che pertanto il 20 giugno il pallone deve ricominciare a rotolare. Ed allora chiediamo che la Salernitana ritorni in campo con cuore palpitante, animo forte e coraggio da vendere, proprio per rispetto di coloro che non ci sono più e di chi non potrà essere fisicamente al suo fianco. Sappiamo di non essere inferiori a nessuno, con la rosa al completo, neanche al Benevento. Vogliamo quindi continuare ad inseguire quel sogno chiamato serie A

Forza Salernitana. Da sempre con te».