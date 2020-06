Salernitana, la festa per i 101 anni granata è già iniziata Zona orientale tappezzata con bandiere e striscioni, Comune e Castello Arechi colorati di granata

La festa è già iniziata. Nonostante l'emergenza Covid, Salerno, come ogni 19 giugno, è pronta a celebrare i 101 anni dalla fondazione della Salernitana. La zona orientale della città è stata tappezzata a festa con qualche ora di anticipo per celebrare i 101 anni dalla fondazione del club, che ricadono domani. “Passeranno anni, decenni e secoli ma per la tua gente rimarrai sempre la più bella. Buon compleanno magica Salernitana, grazie di esistere”, il messaggio affisso a Pastena dove sono spuntate anche tante bandiere granata. Ma il programma delle celebrazioni è fitto: il castello Arechi e il Comune verranno illuminati con i colori del club;l'associazione 19 giugno 1919 ha realizzato una mappa che ripercorre i luoghi della storia granata; in queste ore è nato anche un museo virtuale dedicato alla Salernitana. La stessa società ricorderà i 101 anni dalla sua nascita: sabato i calciatori scenderanno in campo con una maglietta celebrativa riportante la scritta “Macte Animo”, il motto della società come recita l’articolo 3 dello Statuto fondativo che tradotto letteralmente significa “Coraggio”.