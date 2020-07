Salernitana, infortunio Lombardi: ecco l'esito degli esami Non sono indicati i tempi di recupero. L'esterno: "Tiferò a gran voce questo splendido gruppo"

Cristiano Lombardi si è sottoposto agli esami strumentali dopo l'infortunio muscolare rimediato nella trasferta a Crotone. La Salernitana non ha indicato i tempi di recupero, ma la lesione di alto grado al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, riscontrata nel controllo effettuato dall'esterno, tira via definitivamente il calciatore dal rush finale di campionato. Pochi minuti prima, Lombardi aveva pubblicato un messaggio sulla propria pagina Instagram: "Grazie a tutti per i messaggi di questi giorni. Lavorerò il più duramente possibile per non dover più andare a terra in questo modo. Ora tiferò a gran voce per questo splendido gruppo che siamo, per far sì che questa città e questa grande squadra si possa giocare qualcosa di importante. Forza Salernitana". L'auspicio dei playoff per Lombardi e per i granata. Intanto, rientra in gruppo Alessio Cerci. Esami strumentali anche per l'attaccante di Velletri. Netto miglioramento della pregressa distrazione muscolare e l'ex Milan e Torino torna a disposizione di Gian Piero Ventura verso la gara casalinga, in programma venerdì sera, contro l'Empoli.