Salernitana, nuova maglia celebrativa per la gara con l'Empoli Dopo "Macte Animo" al ritorno in campo, "Città di Salerno" per la sfida con i toscani

Sedute nel tardo pomeriggio per la Salernitana. I granata si sono ritrovati alle 18.30 al centro sportivo Mary Rosy. Seduta con fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tattiche. Lavoro atletico specifico per Valerio Mantovani, seduta fisioterapica per Alessio Cerci e Gianmarco Vannucchi. L'estremo difensore accusa una lieve lombalgia. Ripresa nel pomeriggio con il medesimo orario. Intanto, la Salernitana ha annunciato l'iniziativa di una nuova maglia celebrativa.

Dopo "Macte Animo" per la prima gara al rientro dall'emergenza covid, i granata scenderanno in campo con la scritta "Città di Salerno" e il logo del Comune con l'effige di San Matteo sulla divisa da gioco per la sfida contro l'Empoli, in programma venerdì (calcio d'inizio alle 21) allo stadio Arechi. "Con questa iniziativa la Salernitana intende ringraziare la città e i tifosi granata, costretti in questo momento emergenziale a vivere da casa le vicende della loro squadra del cuore. - si legge nella nota diffusa dal club dei co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma - Per la proprietà, per i dirigenti, per lo staff tecnico e per tutti i calciatori i tifosi ci sono sempre stati e ci saranno sempre".