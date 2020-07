Salernitana, Santaniello entra nello staff medico Il fisioterapista chiropratico: "Ho trovato un ambiente altamente professionale"

Il fisioterapista chiropratico, Agostino Santaniello, entra nello staff medico della Salernitana. "Sono molto contento di tornare alla Salernitana dopo le esperienze in massima serie in Italia, in Cina e in Arabia. - ha affermato Santaniello, rientrante a Salerno dopo alcune esperienze vissute all'estero - Ho trovato un ambiente altamente professionale e un ottimo gruppo di lavoro guidato dal dottor D’Arrigo. Ringrazio i presidenti Lotito e Mezzaroma per avermi scelto e avermi dato l’opportunità di tornare alla Salernitana".

La preparazione del Cavalluccio Marino è proseguita, come di consueto, nel tardo pomeriggio. Seduta con riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni tattiche. L'allenamento è terminato con una partitina finale. Rientro al quartier generale nuovamente alle 18.30 per gli uomini di Gian Piero Ventura.