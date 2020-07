Soligo: "Playoff? È tutto nelle mani della Salernitana" L'ex centrocampista granata: "Con l'Empoli non sarà decisiva, ma può arrivare la spallata"

In collegamento via skype con "Granatissimi" (appuntamento ogni martedì alle 21 sul canale 696 TV OttoChannel), l'ex centrocampista della Salernitana, Evans Soligo, ha parlato della squadra di Gian Piero Ventura sottolineando i meriti dei granata lungo la stagione: "La sto seguendo come risultati, non riesco sempre a guardarla seguendo il Venezia, ma sicuramente la Salernitana ha dei numeri importanti. - ha spiegato Soligo, calciatore del Cavalluccio Marino dal 2005 al 2010 (166 presenze e 10 reti) - È in una posizione di classifica gratificante per la piazza, per i tifosi. Penso che fino alla fine si possa giocare un posto lì in alto per poi sperare di far quel famoso salto che tutti si augurano".

La ripresa post covid: "È una fase nuova per tutti ed è stata una pausa più lunga di quella estiva. Penso che per gli atleti, per gli allenatori, per i preparatori sia un quesito non di facile risposta. Infatti, le squadre si sono preparate in modo diverso. La Salernitana si è preparata per il rush finale. Ai playoff chi sta meglio può dire la sua al di là dei valori tecnici. Sarà molto importante la tenuta fisica".

Verso Salernitana-Empoli: "Un risultato positivo potrebbe dare una spallata. - ha aggiunto Soligo - Le restanti due partite sarebbero giocate per la posizione della griglia. Con l'Empoli c'abbiamo giocato qualche settimana fa. È una squadra forte, ma se ha quei punti è perché ha dimostrato questo. È da prendere con la giusta considerazione, però non è una squadra ammazza campionato. La Salernitana giocherà in casa. Dispiace che non ci sia il supporto del pubblico, però è una partita in cui può raccogliere anche la vittoria. È quello che mi auguro. Non sarà decisiva, ma questo scontro diretto sarà molto importante. Il bello è che tutto tra le mani della Salernitana nel confronto con le dirette concorrenti e non dovrà seguire altri risultati".