Salernitana-Empoli, Ghersini dirigerà la sfida playoff Ecco le designazioni arbitrali della terzultima giornata della stagione regolare di Serie B

Sarà Davide Ghersini a dirigere la sfida Salernitana-Empoli. La gara in programma venerdì alle 21 all'Arechi vedrà Vito Mastrodonato di Molfetta e Daniele Marchi di Bologna in qualità di assistenti e Lorenzo Illuzzi di Molfetta come quarto uomo.

Venerdì, a Salerno, Ghersini dirigerà la sua centodiciasettesima gara in Serie B, la quindicesima in stagione. Con l'Empoli sono 4 i precedenti: una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Con la Salernitana ci sono invece 6 precedenti per il fischietto ligure: due vittorie, tre pareggi e una sconfitta per il Cavalluccio Marino con Ghersini.

Serie B - Le designazioni arbitrali della diciasettesima giornata di ritorno

Ascoli - Pordenone: Serra (Lanotte - Scarpa, Dionisi)

Chievo - Cittadella: Marini (Tardino - Mokhtar, De Tommaso)

Cosenza - Pisa: Rapuano (Capaldo - Di Gioia, De Santis)

Cremonese - Spezia: Massimi (Cipressa - Perrotti, Di Martino)

Entella - Perugia: Ros (Muto - Pagliardini, Gariglio)

Frosinone - Benevento: Sozza (Avalos - Pagnotta, Ayroldi)

Livorno - Crotone: Camplone (Grossi - Macaddini, Meraviglia)

Salernitana - Empoli: Ghersini (Mastrodonato - Marchi, Illuzzi)

Trapani - Pescara: Baroni (Sechi - Bercigli, Santoro)

Venezia - Juve Stabia: Sacchi (Schirru - Raspollini, Amabile)