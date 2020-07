Salernitana in ritiro, massima concentrazione per i playoff I granata vivranno insieme le ore che precedono le sfide con l'Empoli e il Pordenone

La Salernitana opta per il ritiro, non solo per la gara con l'Empoli, ma anche per la sfida con il Pordenone, in programma lunedì. Fino a domenica, quindi, i calciatori granata vivranno insieme a Battipaglia ore importanti, preziose per confermare il posto playoff. Il Cavalluccio Marino si ritrova con l'occasione utile per blindare quanto di buono costruito prima e dopo l'emergenza covid. Sfiderà l'Empoli con i rebus di formazione da risolvere nel giorno della vigilia. Emanuele Cicerelli sembra destinato al recupero. Patryk Dziczek è invece pronto al rientro dal primo minuto. In attacco non ci sono dubbi con la coppia composta da Milan Djuric e Cedric Gondo. Sarà una Salernitana camaleontica, che dovrà fare a meno di Cristiano Lombardi nel rush finale del campionato. Ultimi dettagli al centro sportivo "Mary Rosy". Si conferma la fase tecnica con lavoro tattico. Rifinitura alle 18.30 dopo i controlli, avvenuti ieri, degli ispettori della procura federale nel quartier generale. Tutto secondo norma a Salerno e negli altri centri tecnici visitati dai supervisori FIGC per accertare la corretta applicazione dei protocolli sanitari approvati e validati dalle autorità governative.