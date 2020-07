Empoli, Marino: "Chiedo il massimo per l'obiettivo playoff" La Salernitana attende i toscani. Il tecnico siciliano: "La Mantia? Sta meglio, sarà utile"

Si avvicina la sfida dell'Arechi tra la Salernitana e l'Empoli, presentata dal tecnico dei toscani, Pasquale Marino: "I ragazzi si sono allenati bene in settimana, consapevoli che il tempo stringe e che dobbiamo cercare di fare il massimo per raggiungere l’obiettivo. - ha spiegato ai canali ufficiali dell'Empoli Football Club - Dobbiamo guardare avanti senza pensare a quello che è stato, cercando di non ripetere gli errori fatti perché non c’è tempo per riparare. Sappiamo bene il valore dell’avversario, ma non dobbiamo farci condizionare. Siamo una squadra composta da calciatori esperti e di qualità, abituati a giocare determinate partite".

Su La Mantia: "I problemi fisici gli hanno impedito di trovare spazio e di dimostrare il suo valore. Adesso sta meglio, non so quanti minuti avrà nelle gambe, ma sarà sicuramente utile. Dobbiamo cercare di andare a prenderci quest’opportunità e dare tutti il massimo per riuscirci. L’obiettivo è quello, consapevoli che se vinciamo le ultime tre gare avremo la possibilità di andare a giocarci i playoff per dire la nostra”.