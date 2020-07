Ventura: "Punti pesanti in palio, serve continuità" Il tecnico granata: "Dovremo essere all’altezza confermando quanto di buono fatto"

"Da qui alla fine ci aspettano tutte partite con la stessa importanza e difficoltà". Mette l'Empoli nel mirino, ma sottolinea l'importanza complessiva delle ultime tre gare per la sua Salernitana. Gian Piero Ventura ha presentato la gara con i toscani (calcio d'inizio alle 21) sul sito ufficiale del club granata: "Sarà una gara delicata perché in palio ci sono punti pesanti e incontriamo una squadra di qualità assoluta che non può permettersi di perdere. - ha affermato Ventura - Sarà sicuramente una partita difficile sotto questo aspetto".

Obiettivi di squadra: "Dal canto nostro dobbiamo andare avanti per la nostra strada e al di là delle chiacchiere dobbiamo dare continuità alle prestazioni, all’approccio, all’attenzione e alla disponibilità. La posta in palio è importante ed è chiaro che servirà anche una prestazione importante".

Sull'Empoli: "Ha fatto un mercato intelligentissimo e ha messo su una squadra con un organico pazzesco. Basti pensare che davanti hanno giocatori come La Mantia e Tutino spesso in panchina che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra. È una squadra con giocatori di valore assoluto e dovremo essere all’altezza confermando quanto di buono fatto in tre delle ultime quattro gare".