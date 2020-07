Salernitana-Empoli, le formazioni ufficiali All'Arechi la sfida playoff tra i granata di Gian Piero Ventura e gli azzurri di Pasquale Marino

Il pregara. Tre sfide al termine, ma ecco novanta minuti preziosi per la Salernitana e per l'Empoli. Granata per blindare un posto playoff, azzurri che puntano a reinserirsi nella lotta promozione. Salernitana con il 3-5-2, ma camaleontica per la posizione di Maistro che può essere il trequartista alle spalle del duo offensivo: Micai tra i pali, Karo, Migliorini, Aya in difesa. Lopez e Cicerelli esterni a tutta fascia. Il trio Akpa Akpro, Di Tacchio e Maistro a centrocampo. In attacco Gondo e Djuric. Nel pre-gara, alla vigilia, la scelta del Cavalluccio Marino di escludere Billong per motivi disciplinari. Empoli con il 4-3-3: Brignoli in porta, Maietta, Romagnoli, Pinna e Gazzola in difesa. A centrocampo, Frattesi, Stulac e Ricci. In attacco, Ciciretti, Mancuso e Bajrami. Arbitra l'incontro il signor Ghersini di Genova.