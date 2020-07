Pordenone-Salernitana, Ventura: "La priorità è fare risultato" La presentazione del match da parte del tecnico: "Giocherà chi sta meglio fisicamente"

Commento pre-gara sui canali ufficiali della Salernitana per Gian Piero Ventura, che ha presentato la sfida di Trieste (calcio d'inizio alle 21) contro il Pordenone. I granata ripartiranno dopo il ko casalingo con l'Empoli che ha rimesso in discussione il posto playoff: "Da qui alla fine ci aspettano due partite decisive per provare a centrare i playoff. A Trieste mi aspetto una gara complessa in cui la priorità sarà innanzitutto fare risultato. - ha spiegato Ventura - Giocheranno quelli che stanno meglio fisicamente. Al Pordenone faccio i complimenti per il campionato che ha fatto. Ci aspetta una partita delicata dove il risultato sarà prioritario su tutto".

La designazione arbitrale - Al "Nereo Rocco" di Trieste, Pordenone-Salernitana sarà diretta da Ivano Pezzuto di Lecce con Christian Rossi di La Spezia e Gianluca Sechi di Sassari assistenti e Luca Zufferli di Udine quarto uomo.