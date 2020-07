Pordenone-Salernitana, esame play-off per i granata Ventura si affida al 3-5-2: in avanti tocca a Gondo e Djuric

L'ultimo treno play-off della Salernitana passa per il “Nereo Rocco” di Trieste dove i granata questa sera affronteranno il Pordenone. Reduce dal ko casalingo contro l'Empoli, il cavalluccio marino è obbligato a fare risultato sul campo dei friulani per evitare di scivolare fuori dalla zona che vale la post season. Dal canto suo la squadra di casa cerca punti importanti per legittimare la propria posizione in classifica e giocarsi gli spareggi promozione con il miglior piazzamento possibile. Ventura deve fare i conti con le assenze pesanti di Lombardi, Lopez e Kiyine. Ma alla vigilia ha ribadito che bisognerà riuscire a far risultato per continuare ad inseguire il sogno play-off. La classifica, nonostante lo scivolone contro l'Empoli, resta corta ed aperta ad ogni scenario. Ma è chiaro che, a due gare dal termine del campionato, un ulteriore passo falso risulterebbe letale per le ambizioni della Salernitana. ventura per l'occasione tornerà al passato e schiererà il 3-5-2: davanti a Micai terzetto difensivo formato da Karo, Aya e Jaroszynski. In mediana si rivedrà Dziczek che avrà il compito di dettare i tempi, garantendo qualità e quantità al centrocampo granata. Ai suoi fianchi giocheranno Akpa Akpro e Capezzi, mentre Cicerelli e Curcio saranno i due esterni. Poche le alternative in avanti dove giocheranno titolari Gondo e Djuric con Giannetti e Jallow pronti a dare il proprio contributo a gara in corso. Dall'altra parte il Pordenone si schiererà con il 4-3-1-2. Gavazzi sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Strizzolo e Ciurria.

PORDENONE-SALERNITANA - Le probabili formazioni:

(stadio “Rocco” di Trieste – ore 21)

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison, Gasbarro; Mazzocco, Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Strizzolo. A disposizione: Bindi, Stefani, Zanon, Bassoli, Almici, Chiaretti, Pasa, Misuraca, Tremolada, Zammarini, Candellone, Bocalon. Allenatore: Tesser

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Aya, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Dziczek, Capezzi, Curcio; Gondo, Djuric. A disposizione: Vannucchi, Russo, Heurtaux, Migliorini, Galeotafiore, Di Tacchio, Maistro, Jallow, Giannetti, Iannone. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (assistenti: Rossi e Sechi – IV uomo: Zufferli)