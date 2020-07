LIVE | Pordenone-Salernitana 1-1 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Trieste. La diretta testuale di Pordenone-Salernitana

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli (22' st Camporese), Gasbarro (9' st Semenzato); Misuraca, Burrai, Pobega (39' st Mazzocco); Gavazzi (39' st Tremolada); Ciurria, Bocalon (9' st Candellone). A disposizione: Bindi, Stefani, Strizzolo, Chiaretti, Pasa, Zanon, Zammarini. Allenatore: Tesser

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Aya, Heurtaux, Jaroszynski; Cicerelli, Dziczek, Di Tacchio, Capezzi (36' st Akpa Akpro), Curcio; Giannetti, Gondo (42 st Djuric). A disposizione: Micai, Karo, Migliorini, Galeotafiore, Maistro, Jallow, Iannone. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (assistenti: Rossi e Sechi – IV uomo: Zufferli)

RETI: 18' pt rig. Burrai (P), 26' pt rig. Di Tacchio (S)

NOTE: Ammonito dalla panchina Ventura, tecnico della Salernitana. Ammoniti: Giannetti (S), Di Tacchio (S), Gasbarro (P), Aya (S), Dziczek (S). Angoli: 2-5. Recupero: 2' pt

42' - Esce Gondo, entra Djuric.

39' - Ultime due sostituzioni per il Pordenone: escono Pobega e Gavazzi, entrano Mazzocco e Tremolada.

38' - Pordenone pericolosissimo: conclusione dal limite a giro di Semenzato, Vannucchi vola e salva.

36' - Esce Capezzi, entra Akpa Akpro. Primo cambio per la Salernitana.

34' - Altra protesta della Salernitana per un tocco di mano in area di rigore, l'arbitro lascia correre.

30' - Protesta la Salernitana per una trattenuta in area di rigore su Giannetti, l'arbitro lascia correre. Ammonito dalla panchina Ventura.

25' - Cooling break al Nereo Rocco.

25' - Ammonito Dziczek.

22' - Esce Bassoli, entra Camporese: terza sostituzione tra le fila del Pordenone.

20' - Ci prova Capezzi con una conclusione dal limite, Di Gregorio blocca senza problemi.

18' - Ammonito Aya.

10' - Ripartenza della Salernitana avviata da Curcio, cross al centro di Cicerelli, Gondo si avvita di testa ma la palla termina alta sulla traversa.

9' - Doppio cambio per il Pordenone: escono Bocalon e Gasbarro, entrano Candellone e Semenzato.

7' - Ammonito Gasbarro per un intervento in ritardo su Gondo.

2' - Ammonito Di Tacchio.

1' - Si riparte: inizia il secondo tempo di Pordenone-Salernitana.

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio: si va al riposo sul risultato di 1-1.

45' - 2' di recupero.

45' - Entrata in ritardo di Giannetti su Barison, giallo per l'attaccante granata.

40' - Bella ripartenza della Salernitana: Curcio lancia Gondo che entra in area di rigore, salta Almici ma viene fermato in uscita bassa da Di Gregorio.

35' - Salernitana vicina al gol: schema su calcio piazzato, finta di Dziczek, cross di Cicerelli, testa di Heurtaux, Di Gregorio vola e devia in angolo.

29' - Pordenone pericoloso: angolo battuto dalla sinistra, sponda di Bocalon, libera la difesa granata.

26' - GOL SALERNITANA - Di Tacchio spiazza Di Gregorio e pareggia i conti.

25' - Calcio di rigore per la Salernitana per un contatto dubbio tra Di Tacchio e Burrai sugli sviluppi di un angolo battuto da Dziczek.

18' - GOL PORDENONE - Burrai calcia forte e centale, Vannucchi non riesce a intuire: friulani avanti 1-0.

17' - Rigore per il Pordenone: Aya stende in area di rigore Pobega, l'arbitro indica il dischetto.

7' - Ancora un errore in fase d'impostazione per la Salernitana, ne approfitta Ciurria che recupera la sfera e calcia dal limite, Vannucchi blocca.

6' - Incredibile occasione per il Pordenone, Dziczek si fa soffiare palla da Pobega che entra in area di rigore e appoggia per Ciurria che tutto solo non arriva sul secondo palo.

1' - Tutto pronto al "Rocco" di Trieste: è iniziata Pordenone-Salernitana.

In casa Salernitana, a differenza di quanto comunicato inizialmente, giocherà Vannucchi e non Micai tra i pali. La società ha fatto sapere che si era trattato di un errore di compilazione in distinta.

Diverse novità di formazione in casa Salernitana nell'undici che affronterà il Pordenone. Ventura torna al 3-5-2 e lancia Giannetti in tandem con Gondo. In difesa sarà Heurtaux a guidare la difesa con Aya e Jaroszynski ai suoi fianchi. Novità anche in mediana dove al fianco di Dziczek ci saranno Di Tacchio (e non Akpa Akpro) e Capezzi con Cicerelli e Curcio sulle due fasce. Turn-over anche in casa Pordenone: Tesser schiera i suoi con il 4-3-1-2 lanciando dal 1' l'ex Bocalon in coppia con Ciurria, mentre Gavazzi agirà da trequartista.