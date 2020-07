"Uniti si vince", ultras pronti a caricare la Salernitana Il pullman della squadra sarà accolto dai tifosi dinanzi all'Arechi

Il tam tam, alimentato dalla velocità dei social, sta viaggiando veloce in rete. Gli ultras della Salernitana sono pronti a manifestare la propria vicinanza ai granata in vista dell'ultima sfida della stagione regolare contro lo Spezia in programma venerdì sera. L'idea lanciata dal Direttivo Ultras è di attendere all'Arechi l'arrivo del pullman della Salernitana per caricare i calciatori e, seppur a distanza per via dell'emergenza Covid, manifestare la propria presenza. «Uniti si vince... vinciamola!», il grido di battaglia lanciato dalla parte più calda del tifo granata e che sta raccogliendo già diversi consensi.