Salernitana, ritorna Granatissimi: ospiti Falci e Camorani Appuntamento alle 21 sul canale 696 del digitale terrestre

Ritorna questa sera alle 21 su Ottochannel 696 "Granatissimi", la trasmissione dedicata alla Salernitana. Ospiti di questa puntata Massimo Falci del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs e Alfonso Camorani, ex calciatore di Salernitana e Spezia. Con loro si parlerà del pari conquistato a Pordenone dai granata e della sfida di venerdì sera contro i liguri, decisiva per l'accesso ai play-off. Spazio anche alle voci dei tifosi e al racconto della presentazione del libro "Rombo di tuono cilentano", dedicato ad Antonio Esposito, ex calciatore della Salernitana che in granata vinse il trofeo Berretti. Insieme a Giovanbattista Lanzilli ci saranno anche gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Una puntata da non perdere.

La trasmissione sarà trasmessa anche in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive