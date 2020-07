Il tifo si mobilita, il Salerno Club: "Insieme ce la faremo" Cresce l'entusiasmo in vista della sfida tra Salernitana e Spezia

«Lasciamo battere, forte e all’unisono, il nostro cuore granata». E' l'appello lanciato dal Salerno Club 2010 che, a due giorni dalla sfida contro lo Spezia, ha suonato la carica attraverso un comunicato stampa. «Forza Salernitana...ora più che mai! Il momento decisivo, quello storico, è arrivato: venerdì sera la Salernitana avrà nelle mani il proprio destino, entrare per la prima volta nei play-off del campionato di serie B. Ed allora il Salerno Club 2010, per voce del presidente Salvatore Orilia, invita tutti i tifosi a stringersi intorno alla maglia granata, mettendo da parte, almeno per una volta, strane teorie, idee diverse e pensieri contrastanti. Occorreranno in campo uomini (prima che calciatori) con gli attributi, disposti a vender cara la pelle ed a giocare con il coltello tra i denti, perché ci dovrà essere un solo risultato: la vittoria a tutti i costi.

E la squadra dovrà avere al percezione di sentire tutto l’ambiente (tifosi e stampa ) a supporto, unito e compatto, con la netta convinzione di poter superare l’ostacolo più difficile. Ed allora, dal Castello Arechi allo Stadio Arechi, un solo grido: FORZA SALERNITANA.....Insieme ce la faremo! Lasciamo battere, forte ed all’unisono, il nostro cuore granata. Con te da sempre».