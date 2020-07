Salernitana-Spezia, Italiano: «Difendiamo la terza posizione» Il tecnico dei liguri: «Non sarà una partita semplice, dobbiamo chiudere più in alto possibile»

È già sicuro di disputare gli spareggi promozione. Ma a Salerno lo Spezia proverà a difendere il terzo posto in classifica dall'assalto del Pordenone che insegue i liguri a una lunghezza di distacco. Prima di partire per la Campania, il tecnico dei bianconeri Vincenzo Italiano ha suonato la carica. «Domani non sarà una partita semplice, speravamo di arrivare all'ultima gara con meno pressioni, invece anche per l'ultima partita dovremo spingere forte e cercare di proteggere la terza posizione. Cercheremo di proporre gioco e mostrare davvero chi siamo e sarà importante ottenere un altro risultato positivo; sicuramente il fatto di essere già matematicamente in semifinale è un vantaggio non di poco conto, ma proveremo comunque a chiudere più in alto possibile».

Sulle scelte di formazione: «Sicuramente qualcuno riposerà, rimarrà fuori qualche giocatore anche per il fatto delle diffide; speravo di fare un turnover maggiore,ma essendo così contati dovremo stringere i denti e rischiarci qualche giocatore. Sappiamo che se si è intelligenti si possono gestire bene le diffide, consapevoli che ci attende una semifinale playoff da affrontare e lì sarà obbligatorio essere al top della nostra forma».

Lo Spezia sa che all'Arechi troverà una squadra affamata di punti. «Dovremo cercare di fare una prestazione in linea con le ultime, perché ci teniamo ad aggiungere ancor di più il nostro nome nei record della società e siamo orgogliosi di essere riusciti a rendere felici i nostri tifosi; per quanto riguarda me, al primo anno in cadetteria è una grande emozione aver raggiunto questo traguardo e al tempo stesso un enorme privilegio aver avuto l'opportunità di lavorare con un gruppo così straordinario. Ci aspettano però ancora delle partite importantissime, perché la stagione non è ancora finita, vogliamo onorare al massimo questo campionato e poi pensare con determinazione ai playoff».