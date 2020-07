Salernitana-Spezia, Ventura: "È la sfida più importante" Il tecnico carica: “Serviranno serenità, personalità e determinazione”

“Quella di domani è la gara più importante di tutte perché ci da la possibilità di entrare ai playoff. Incontreremo la terza in classifica ed è chiaro che, come già detto per altre partite, una posta in palio così importante la si può ottenere soltanto centrando una grande prestazione”. Queste le parole del tecnico Gian Piero Ventura alla vigilia di Salernitana – Spezia.

“Lo Spezia è la terza squadra del campionato, ha dimostrato di avere dei valori importante ed è chiaro che le difficoltà di partite come queste sono consequenziali al valore dell’avversario” ha aggiunto Ventura. “Dal canto nostro dovremo fare una gara impregnata di serenità, personalità e determinazione. Sono le tre cose fondamentali”