Salernitana, ritiro pre-campionato in terra marchigiana I granata avevano scelto Sarnano già nel 2016 con Giuseppe Sannino

Fabrizio Castori inizierà la seconda avventura in granata respirando l'aria delle sue Marche. La Salernitana, infatti, nelle ultime ore ha sciolto le riserve e ha deciso di effettuare il ritiro pre-campionato a Sarnano, dove aveva lavorato già nel 2016 con Giuseppe Sannino. Il comune marchigiano, dove i granata si trasferiranno il 24 agosto, dista appena mezz'ora da quello in cui vive il tecnico del cavalluccio marino. Si attende soltanto l'ufficialità ma la società, attraverso la Media Sport Event, ha provveduto a limare tutti i dettagli organizzativi. A Sarnano, tra l'altro, effettuerà il ritiro anche la Lazio Primavera di Leonardo Menichini che precederà proprio la Salernitana. L'emergenza Covid provocherà, inevitabilmente, delle novità rispetto al passato. Le squadre, infatti, potranno effettuare test amichevoli soltanto con formazioni professionistiche che hanno effettuato i controlli medici previsti dal protocollo sanitario stilato dalla Figc. Molto probabilmente, dunque, nella prima settimana di lavoro si effettueranno soprattutto test in famiglia per ritrovare il ritmo partita.