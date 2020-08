Salernitana: Lombardi può tornare in granata Aumentano le chance di riportare all'Arechi il calciatore della Lazio

Fabrizio Castori è atteso per oggi a Salerno. Il rinvio a data da destinarsi della conferenza stampa di presentazione non ha mutato i piani del tecnico marchigiano che domani dirigerà il suo primo allenamento in granata. I giorni che precederanno la partenza per il ritiro di Sarnano saranno dedicati alle visite mediche e ai test atletici, poi domenica si partirà alla volta delle Marche per iniziare a mettere benzina nelle gambe e prepararsi in vista del campionato. Ma Castori approfitterà della breve permanenza in città anche per fare un punto della situazione sul mercato: un primo confronto con il direttore sportivo Angelo Fabiani potrebbe esserci già in giornata.

La società sta lavorando a fari spenti ma, per ora, non ha ancora definito alcuna operazione. La priorità, come è noto, è rappresentata dalle riconferme dei calciatori che meglio hanno fatto nel corso della passata stagione. In cima alla lista dei desideri c'è Cristiano Lombardi. L'esterno di proprietà della Lazio, che oggi festeggia 25 anni, potrebbe indossare la maglia granata per il secondo anno consecutivo. Nelle ultime ore l'ipotesi ha preso nuovamente quota e non è da escludere che a stretto giro si possa arrivare alla fumata bianca. Più difficile, invece, rinnovare il prestito di Kiyine: il calciatore dovrebbe andare in ritiro con la Lazio ma, con ogni probabilità, sarà girato in prestito a qualche società di massima serie. Dal club biancoceleste, invece, dovrebbero tornare a Salerno anche Karo, Cicerelli, Dziczek e Gondo.