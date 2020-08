Salernitana: sciame sismico a Sarnano, domani c'è la Fermana Vigilia del primo test. Anche gli spettatori nell'impianto sportivo marchigiano

Avvertite nel corso dell'allenamento pomeridiano e al termine della seduta. Due scosse di terremoto, in particolar modo la seconda a conclusione dei lavori sul manto erboso, hanno condizionato il lavoro granata nel ritiro estivo di Sarnano. È stato scandito da attimi di preoccupazione il percorso giornaliero della Salernitana. Si torna in campo con decisione mettendosi alle spalle anche il pizzico di paura motivato dallo sciame sismico registrato nelle Marche nelle ultime ore. Domani, alle 17.30, proprio a Sarnano sarà test amichevole con la Fermana ed è prevista la presenza del pubblico: 180 spettatori potranno seguire la prima uscita del Cavalluccio Marino nel ritiro.

Grande attesa, però, dal mercato per i tifosi e per lo stesso staff tecnico. Come per Cristiano Lombardi, anche la posizione di Sofian Kiyine si intreccia con la Lazio. Entrambi i centrocampisti sperano in una chiamata dalla massima serie. Per il jolly marocchino ci sarà una valutazione da parte dei biancocelesti con il rientro a Salerno che resta possibile. L'alternativa è Karim Laribi, tornato al Verona dal prestito al Bari e già allenato da Fabrizio Castori a Cesena. Per la difesa si conferma il profilo di Norbert Gyomber, mentre per la porta c'è il duo Belec-Guerrieri.

Foto: ufficio stampa U.S. Salernitana 1919 Instagram