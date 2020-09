Salernitana, ecco il calendario della stagione 2020/2021 Esordio in casa con la Reggina, ultima in casa del Pescara. Balata spera nel ritorno del pubblico

Partirà sabato 26 settembre la stagione 2020/2021 della Salernitana. Questa sera in piazza dei Miracoli a Pisa si è svolto il sorteggio del calendario di serie B. I granata di Fabrizio Castori esordiranno in casa contro la neopromossa Reggina. Un derby del Sud che ritorna a distanza di anni. La prima trasferta, invece, vedrà il cavalluccio marino impegnato sul campo del Chievo Verona. Alla terza all’Arechi arriverà il Pisa, mentre nel turno successivo ci sarà la sfida in casa del Vicenza. Doppio turno casalingo con Ascoli e Reggiana alla quinta e alla sesta.

La stagione dell’ippocampo terminerà il 7 maggio in casa del Pescara. Confermate le partite anche nel periodo natalizio: la serie B scenderà in campo il 27 e il 30 dicembre e il 3 gennaio. Cadetti in campo pure il 5 aprile nel giorno di Pasquetta. Tre le soste previste per gli impegni delle Nazionali (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo), più una in programma nel week end del 9 e 10 gennaio. Otto, invece, i turni infrasettimanali che renderanno la B una vera e propria maratona. Dalla città toscana il presidente della Lega B, Mauro Balata ha lanciato un appello alle istituzioni affinché possano «consentire di poter gradualmente riabbracciare i nostri tifosi all’interno degli stadi.

IL CALENDARIO 2020/2021 DELLA SALERNITANA

Salernitana-Reggina

Chievo Verona - Salernitana

Salernitana-Pisa

L.R. Vicenza - Salernitana

Salernitana-Ascoli

Salernitana-Reggiana

Spal-Salernitana

Salernitana-Cremonese

Cosenza-Salernitana

Salernitana-Cittadella

Brescia-Salernitana

Salernitana-Lecce

Frosinone-Salernitana

Salernitana-Virtus Entella

Venezia-Salernitana

Monza-Salernitana

Salernitana-Pordenone

Empoli-Salernitana

Salernitana-Pescara