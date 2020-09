Salernitana, mercato nel vivo: fatta per Tutino e Schiavone Dalla Lazio rientrano anche Lombardi, Karo e forse Dziczek. Vicino il salernitano Fella

È in chiusura la trattativa per il trasferimento di Gennaro Tutino alla corte di Fabrizio Castori. Il procuratore dell'attaccante del Napoli oggi ha incontrato la dirigenza della Salernitana per definire gli ultimi dettagli. Il calciatore arriverà all'ombra dell'Arechi in prestito con diritto di riscatto. Resta in stand-by, invece, l'operazione Luca Palmiero: la cessione del centrocampista, che è assistito dallo stesso agente di Tutino, è stata per ora bloccata dallo staff tecnico azzurro. Ma non è da escludere che il discorso possa essere ripreso nei prossimi giorni. Per ora la Salernitana ha definito con il Bari la trattativa per Andrea Schiavone: il centrocampista si trasferirà a titolo definitivo in granata. In giornata, inoltre, il cavalluccio marino ha fatto un passo importante in avanti per Giuseppe Fella: l'attaccante del Monopoli (17 reti nello scorso campionato di serie C), salernitano purosangue, dovrebbe essere prelevato dalla Salernitana che poi valuterà se girarlo in prestito o lasciarlo a disposizione di Castori.

Gli altri rinforzi arriveranno dalla Lazio: tra stasera e domani è atteso a Salerno, Cristiano Lombardi che vestirà il granata per la seconda stagione consecutiva. Stessa sorte toccherà anche ad Andreas Karo che era rientrato per qualche giorno a Roma ma sembra destinato a disputare un'altra stagione alla Salernitana. Dai biancocelesti dovrebbe arrivare anche Patrick Dziczek mentre restano in stand-by Sofian Kiyine e André Anderson. Entro la fine della settimana, dunque, il mercato della Salernitana dovrebbe prendere maggiormente forma.