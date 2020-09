Salernitana, sprint per André Anderson e Coulibaly Ma i tifosi continuano la protesta: striscione anche a Milano Malpensa

La protesta dei tifosi della Salernitana è arrivata anche all'aeroporto di Milano Malpensa. La scorsa notte è stato, infatti, affisso uno striscione nei pressi dello scalo lombardo. Un segnale chiaro del clima che si respira tra i sostenitori granata a meno di una settimana dall'esordio in campionato. Sabato pomeriggio, infatti, all'Arechi arriverà la Reggina per la prima stagionale. Castori attende altri rinforzi per completare l'organico, anche se nelle ultime ore la situazione è leggermente migliorata. Nel test disputato sabato contro la Paganese il tecnico ha avuto a disposizione qualche soluzione in più che gli ha permesso per la prima volta di provare il 4-4-2. Ora bisognerà capire se l'esperimento verrà riproposto anche in questi giorni o se si sia trattato soltanto di una prova. Molto dipenderà anche dai rinforzi che arriveranno nelle prossime ore. Dalla Lazio dovrebbe giungere anche il brasiliano André Anderson che ha già indossato la maglia granata due stagioni fa. Sono ore decisive anche per la trattativa Tutino: la Salernitana ha rilanciato, ora l'ultima parola spetterà al calciatore e al suo entourage. Domani, poi, dovrebbe essere il giorno di Fella: l'attaccante salernitano firmerà un triennale con la squadra della sua città. In mediana Castori insiste per riabbracciare Coulibaly ma l'Udinese, prima di lasciarlo partire in prestito, ha bisogno di completare il centrocampo. Il rebus principale, però, è legato al ruolo di portiere: Micai non ha intenzione di lasciare Salerno e rischia di diventare la terza scelta; i granata hanno sondato il terreno sia per Belec che per Carnesecchi anche se entrambe le trattative non sono in via di definizione. Quasi sicuramente sabato con la Reggina giocherà Guerrieri che in queste settimane è stato provato con insistenza da Castori come probabile titolare.