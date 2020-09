Salernitana, finalmente Tutino e spunta Sabiri Accordo Lazio-Paderborn per il centrocampista. Possibile prestito in granata

Ieri l'ufficialità dei prestiti di Andrea Schiavone dal Bari e di Emanuele Cicerelli dalla Lazio, ma anche l'accordo con Gennaro Tutino, che sarà un calciatore della Salernitana nella prossima stagione. L'attaccante napoletano ha raggiunto la sede del club granata per definire gli ultimi dettagli di una trattativa lunga, ma che aumenta con decisione la qualità offensiva della rosa a disposizione di Fabrizio Castori. Tutto secondo previsioni: Tutino vestirà la maglia del Cavalluccio Marino in prestito dal Napoli con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e con l'obbligo in caso di promozione della Salernitana in massima serie.

Ora in casa granata si tenta l'accelerazione verso l'esordio in campionato. Sabato, alle 14, all'Arechi sarà sfida contro la Reggina e Castori dovrebbe puntare sul 3-5-2: tante le novità con la possibile presenza di Vid Belec tra i pali e l'ingresso nell'undici di Frederic Veseli in difesa con i confermati Ramzi Aya e Marco Migliorini. Per l'attacco si deciderà sull'impiego o meno di Tutino: dipenderà dalla condizione fisica del partenopeo e anche dalle sensazioni dell'ultimo allenamento.

Intanto spunta anche il profilo di Abdelhamid Sabiri. Operazione tra Lazio e Paderborn per il centrocampista marocchino-tedesco, classe '96, e potenziale prestito a Salerno.