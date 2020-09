UFFICIALE. Salernitana, rinforzo in mediana: ecco Capezzi Contratto triennale per il centrocampista che ha giocato a Salerno già lo scorso anno

Il ritorno di fiamma per Leonardo Capezzi ha portato alla fumata bianca. L'ex centrocampista della Sampdoria ha firmato un contratto triennale con la Salernitana. Il calciatore - che vestirà la maglia numero 28 - si è messo subito a disposizione di Fabrizio Castori ed è stato anche convocato per la partita di domani contro il Sud Tirol. Il 25enne aveva già indossato la maglia granata lo scorso anno ma non era riuscito a lasciare il segno. Adesso proverà a ritagliarsi uno spazio importante.