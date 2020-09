Salernitana, tampone da ripetere per due tesserati La società: «Il materiale prelevato è risultato insufficiente ai fini di una diagnosi»

Dovranno essere ripetuti i tamponi di due calciatori della Salernitana in quanto «il materiale prelevato è risultato insufficiente ai fini di una diagnosi». A chiarirlo è stata la stessa società granata attraverso una nota stampa. Gli atleti, come da protocollo, si sono sottoposti al ciclo di tamponi che viene ripetuto periodicamente. Tutti hanno dato esito negativo mentre due dovranno essere ripetuti.

«L’U.S. Salernitana 1919 in merito ad alcune notizie circolate in queste ore comunica che non c’è stata alcuna positività accertata all’interno del gruppo squadra bensì due tamponi dovranno essere ripetuti in quanto il materiale prelevato è risultato insufficiente ai fini di una diagnosi».