UFFICIALE. Salernitana, addio Jallow: triennale con il Vicenza L'attaccante saluta Salerno dopo due anni caratterizzati da alti e bassi

Tutto come previsto. Lamin Jallow saluta la Salernitana per trasferirsi al Vicenza. L'ufficialità dell'operazione è stata annunciata pochi minuti fa dai due club. L'attaccante gambiano ha firmato un triennale con la società biancorossa, neopromossa in cadetteria. Dopo due stagioni con il cavalluccio marino sul petto (59 presenze e 12 gol), dunque, s'interrompe l'esperienza di Jallow all'ombra dell'Arechi.