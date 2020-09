Salernitana-Sudtirol 3-0, Castori: «Buona prova, avanti così» «Credo che il 4-4-2 possa essere il nostro modulo. Caso Covid? Speriamo si risolva presto»

La prima panchina all'Arechi (sabato con la Reggina era squalificato) è coincisa con il primo successo della Salernitana. Fabrizio Castori è soddisfatto dopo il passaggio del turno conquistato contro il Sudtirol. Una sfida che è servita al tecnico anche per provare un sistema di gioco diverso rispetto al match di esordio. «Abbiamo lavorato su due moduli di gioco sin dal ritiro. Abbiamo provato il 4-4-2 perché è il modulo ideale per gli acquisti fatti e perché si avvicina al mio credo. Credo possa essere il mio modulo predefinito soprattutto per gli interpreti. Abbiamo fatto bene anche con il 3-5-2».

Buone anche le indicazioni arrivate dai singoli. «Cicerelli? Sa far saltare gli equilibri, rende bene sia da esterno che taglia verso il centro o da mezzala che taglia verso l’esterno. Lui ha il compito di sprigionare la sua qualità e la sua tecnica ed essere pericoloso. Stasera nei primi minuti abbiamo fatto un po' fatica ma poi abbiamo dimostrato di stare bene fisicamente, ci siamo sciolti con il passare dei minuti. Abbiamo fatto bene contro una buona squadra di serie C, permettendo di dare minutaggio e affiatamento anche ai nuovi. Meglio vincere che perdere, abbiamo fatto bene e sono soddisfatto. Abbiamo concesso qualche svarione perché c’era Gyomber che giocava dopo un mese, Bogdan era fermo dal lock-down, Belec è alla seconda partita. Serve tempo per aggiustare la mira. Vid è stato miracoloso in più di una circostanza, salvando il risultato. La solidità difensiva ti dà forza mentale e sicurezza. Tutino? Ho aspettato Gennaro così come ho fatto con altri. Sono sempre stato coerente, avevo chiesto alcuni calciatori che la società mi ha portato. Avevo fatto delle richieste e sono stato accontentato. Capezzi? È arrivato martedì ma non abbiamo più tanto tempo per aspettare. Volevo vederlo per capire a che livello di condizione è».

Sul mercato: «Si tratta di un mercato difficile, su alcune richieste sono stato accontentato, non so se potrà esserci qualche altro colpo ma al momento stiamo bene così. Eravamo andati su Coulibaly, era under ma l’Udinese ha deciso di puntare su di lui. Su Dziczek non sappiamo ancora i tempi di recupero, speriamo possa ritornare presto. In uscita valuterà la società e il direttore Fabiani. Portieri? Ho chiesto un portiere come Belec sin dall’inizio ma so che c’è bisogno di un’alternanza importante perché c’è bisogno di una rosa altamente competitiva».

Sul caso di Covid riscontrato nel gruppo: «Abbiamo fatto un tampone stamattina, ne faremo un altro domani e uno dopodomani. Il caso sospetto non era con noi da domenica, speriamo si possa risolvere presto questa vicenda».