VIDEO. Salernitana-Sudtirol 3-0: la sintesi del match Rivedi le azioni salienti ed i gol della sfida dell'Arechi

La Salernitana batte 3-0 il Sudtirol allo stadio Arechi e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia. Il prossimo 28 ottobre i granata affonteranno a Marassi la Sampdoria per il terzo turno eliminatorio della manifestazione tricolore. Decisive per la formazione di Castori le reti messe a segno nella ripresa da Tutino, Cicerelli e Capezzi.

Per vedere le azioni salienti, i gol e la sintesi realizzata dalla redazione di Ottochannel 696, clicca qui.