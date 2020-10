Salernitana, sospiro di sollievo: negativi tutti i tamponi Domani sarà ripetuto l'accertamento medico per calciatori, staff e dirigenti

Hanno dato esito negativo i tamponi a cui sono stati sottoposti questa mattina i componenti del gruppo squadra della Salernitana. Gli accertamenti per staff tecnico, calciatori e dirigenti si erano resi necessari in seguito alla positività di un calciatore, riscontrata ieri dopo il ciclo di tamponi effettuato in mattinata. Oggi l'accertamento medico è stato ripetuto ma, fortunatamente, non sono emersi problemi per i tesserati granata. Domani mattina nuovo ciclo di tamponi, come previsto dal protocollo medico varato per le squadre di calcio. La Salernitana, in ogni caso, già nella giornata di ieri aveva precisato che il calciatore risultato positivo non aveva contatti con il resto della squadra dalla giornata di domenica. Tuttavia è stato attivato il protocollo che prevede l'isolamento in ritiro per i tesserati e tamponi a tappeto. Sabato, invece, i calciatori dovranno effettuare un test rapido prima dell'ingresso allo stadio Bentegodi di Verona dove è in programma la prima trasferta dell'anno contro il Chievo.