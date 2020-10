Chievo Verona-Salernitana: i convocati di Castori Prima trasferta della stagione per il cavalluccio marino

Al termine della rifinitura effettuata questa mattina, Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in casa del Chievo Verona. Spicca l'assenza di Guerrieri, portiere escluso per la seconda partita consecutiva. Fuori dai convocati anche Migliorini che potrebbe finire sul mercato. Per il resto Castori avrà a disposizione tutti i calciatori che hanno sfidato mercoledì il Sudtirol.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Belec, Micai, Russo;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Curcio, Gyomber, Karo, Lopez, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Lombardi, Schiavone;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.