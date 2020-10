LIVE. Chievo Verona-Salernitana 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale della sfida del Bentegodi

La diretta testuale di Chievo Verona-Salernitana

CHIEVO VERONA (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Bertagnoli, Obi, Palmiero, Garritano; Fabbro, Djordjevic. In panchina: Confente, Illanes, Colley, Zuelli, Pucciarelli, Canotto, Grubac, Pavlev, Morsay, Cotali, Metlika, De Luca. Allenatore: Aglietti

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Djuric, Tutino. In panchina: Russo, Curcio, Gondo, Iannoni, Bogdan, Capezzi, Giannetti, Veseli, Lombardi. Allenatore: Castori

ARBITRO: Massimi di Termoli (assistenti: Palermo e Ruggieri - IV uomo: Meraviglia)



2' - La Salernitana prova a farsi vedere subito nell'area di rigore clivense: cross dalla destra di Kupisz, Seculin anticipa in uscita alta Djuric.

1' - E' iniziata Chievo Verona-Salernitana.

Squadre in campo, tutto pronto per il fischio d'inizio di Chievo Verona-Salernitana. Bentegodi aperto per un massimo di mille spettatori.

Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Castori prosegue con il 4-4-2, affidandosi a Djuric e Tutino nel tandem offensivo. Problemi con la lista over: Micai e Karo finiscono in tribuna, Russo e Iannoni gli unici due under disponibili per il tecnico granata.