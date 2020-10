Salernitana: ingaggiato Barone, resta calda la pista Antonucci La società potrà ingaggiare soltanto profili under

A 24 ore dal gong del calciomercato la Salernitana ha necessità di sfoltire la lista degli over nella quale ha ancora diversi esuberi. Gli ultimi rinforzi, dunque, potranno essere soltanto under. In giornata la società granata ha ufficializzato l'ingaggio di Giuseppe Barone, attaccante 22enne che ha firmato un contratto annuale con opzione per altre due stagioni. Il calciatore è reduce dall'esperienza al Perugia dove, però, ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. L'italo-americano è figlio del dg della Fiorentina e si stava allenando da qualche settimana agli ordini di Fabrizio Castori. Barone è assistito dall'agente Paolo Paloni, con il quale la Salernitana ha già definito numerose operazioni. In queste ore sta discutendo la cessione in prestito di Jacopo Cernigoi alla Juve Stabia che dovrebbe raggiungere Francesco Orlando. Il procuratore, inoltre, cura anche gli interessi di Mirko Antonucci, talento della Roma a cui la Salernitana ha fatto un pensiero nelle scorse ore. Un profilo interessante che potrebbe essere ingaggiato al fotofinish. Ma molto dipenderà anche dal futuro di André Anderson e Sofian Kiyine: Claudio Lotito vorrebbe girare uno dei due calciatori nuovamente alla Salernitana ma l'operazione non sembra essere in discesa.