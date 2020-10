UFFICIALE. Salernitana, Cernigoi in prestito alla Juve Stabia Il classe '95 raggiunge Orlando a Castellammare di Stabia

Ha provato a convincere Fabrizio Castori in ritiro ma, anche quest'anno, le strade di Iacopo Cernigoi e della Salernitana si sono divise. Il calciatore è stato ceduto in prestito alla Juve Stabia dove nei giorni scorsi si era accasato anche Orlando. «L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la S.S. Juve Stabia per il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante classe '95 Iacopo Cernigoi», l'annuncio della società granata. Cernigoi con la maglia delle Vespe proverà a ripetere quanto fatto lo scorso anno con la Sambenedettese dove ha segnato 9 reti in 23 partite.