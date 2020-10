Salernitana, Dziczek vede la luce in fondo al tunnel Dopo il malore delle scorse settimane, oggi il centrocampista ha lavorato a parte

Il peggio sembra essere finalmente alle spalle per Patryk Dziczek. Il centrocampista della Salernitana oggi era regolarmente al Mary Rosy per la ripresa degli allenamenti. Il talento dell'Under 21 polacca ha lavorato a parte, svolgendo un allenamento personalizzato che gli servirà per recuperare il tempo in cui è rimasto lontano dal rettangolo verde. Lo scorso 21 settembre, infatti, il calciatore di proprietà della Lazio accusò un malore mentre si stava allenando con il gruppo di Fabrizio Castori. Trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno, era stato sottoposto a una serie di accertamenti che, fortunatamente, sin dalle primissime ore avevano escluso problemi cardiaci.

Ma i medici del “Ruggi” hanno voluto vederci chiaro, monitorando le condizioni del calciatore per diversi giorni. Un periodo che Dziczek si è messo quasi definitivamente alle spalle. Nei giorni scorsi il 22enne si è sottoposto a nuovi accertamenti, in seguito ai quali gli è stata rinnovata l'idoneità all'attività sportiva. Non a caso la Salernitana proprio nella giornata di ieri ha provveduto a depositare il contratto del centrocampista che indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia del cavalluccio marino.