Salernitana, riecco Mantovani: il difensore torna in gruppo Il calciatore ha saltato la scorsa stagione per infortunio e il ritiro a causa dell'isolamento

Sui social Valerio Mantovani ha manifestato tutta la propria gioia per il ritorno in gruppo con un «Finally back». Un rientro che, adesso, il difensore 24enne spera possa essere definitivo, dopo aver saltato due ritiri ed essere rimasto ai box per una stagione intera. Un calvario durato oltre un anno, cominciato nell'estate 2019, a pochi giorni dalla partenza per il ritiro di San Gregorio Magno. Gli accertamenti medici, infatti, evidenziarono un serio problema muscolare che, nello scorso mese di ottobre, ha costretto Mantovani a sottoporsi ad un intervento chirurgico in Finlandia. I tempi di recupero, però, sono stati più lunghi del previsto e, nonostante il prolungamento di stagione causa Covid, il calciatore romano non è riuscito a collezionare nemmeno una presenza con la formazione di Gian Piero Ventura. Ma la sorte, proprio quando era pronto per tornare in campo, ha riservato un altro imprevisto al 24enne: rientrato dalle vacanze estive, infatti, ha dovuto saltare anche il ritiro di Sarnano in quanto costretto ad osservare l'isolamento fiduciario dopo essere entrato in contatto con un soggetto positivo al Covid. Nel frattempo la società gli aveva comunque rinnovato la fiducia: a giugno, infatti, il calciatore aveva firmato il rinnovo di contratto per un'altra stagione con opzione per altri tre anni. Fiducia che Mantovani intende ripagare. Da ieri, infatti, il difensore – che è anche diventato calciatore bandiera - è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è a disposizione di Castori. Di certo il 24enne avrà bisogno di qualche altra settimana per ritrovare la condizione migliore ma il peggio sembra essere, ormai, alle spalle.