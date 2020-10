Salernitana, gli orari e le date dalla 4^ alla 7^ giornata I granata giocheranno due volte in notturna

La Lega di B ha comunicato gli orari e le date della partite in programma dalla quarta alla settima giornata del torneo cadetto. La Salernitana giocherà due volte in notturna e due volte di sabato. Dopo la sosta in programma per questo fine settiaman, com'era già noto, sabato 18 ottobre la squadra di Castori ospiterà il Pisa all'Arechi alle 14. Poi nel primo turno infrasettimanale della stagione, previsto per martedì 20 ottobre, i granata giocheranno alle 21 sul campo del Vicenza. Quattro giorni dopo, alle 14, all'Arechi arriverà l'Ascoli mentre il sabato successivo, sempre in casa, la Salernitana sfiderà la Reggiana alle 16. I granata, infine, apriranno la settima giornata con l'anticipo in casa della Spal, in programma venerdì 6 novembre alle 21.

Il programma completo:

4^ GIORNATA

Martedì 20 ottobre 2020

ore 21.00 ASCOLI – REGGIANA

ore 21.00 CHIEVOVERONA – BRESCIA

ore 21.00 CITTADELLA - PORDENONE

ore 21.00 EMPOLI – SPAL

ore 21.00 FROSINONE – V. ENTELLA

ore 21.00 L.R. VICENZA – SALERNITANA

ore 21.00 PISA – MONZA

ore 21.00 REGGINA – COSENZA

ore 21.00 VENEZIA – PESCARA

Mercoledì 21 ottobre 2020

ore 19.00 LECCE – CREMONESE

5^ GIORNATA

Venerdì 23 ottobre 2020

ore 21.00 EMPOLI – PISA

Sabato 24 ottobre 2020

ore 14.00 MONZA – CHIEVOVERONA

ore 14.00 PORDENONE – REGGINA

ore 14.00 REGGIANA – CITTADELLA

ore 14.00 SALERNITANA – ASCOLI

ore 14.00 SPAL – L.R. VICENZA

ore 14.00 V. ENTELLA – VENEZIA

ore 16.00 PESCARA – FROSINONE

Domenica 25 ottobre 2020

ore 15.00 COSENZA – LECCE

ore 21.00 CREMONESE – BRESCIA

6^ GIORNATA

Sabato 31 ottobre 2020

ore 14.00 CITTADELLA – MONZA

ore 16.00 ASCOLI – PORDENONE

ore 16.00 BRESCIA – V. ENTELLA

ore 16.00 CHIEVOVERONA - COSENZA

ore 16.00 L.R. VICENZA – PISA

ore 16.00 SALERNITANA – REGGIANA

ore 16.00 VENEZIA – EMPOLI

Domenica 1 novembre 2020

ore 15.00 REGGINA – SPAL

ore 21.00 FROSINONE – CREMONESE

Lunedì 2 novembre 2020

ore 21.00 LECCE – PESCARA

7^ GIORNATA

Venerdì 6 novembre 2020

ore 21.00 SPAL – SALERNITANA

Sabato 7 novembre 2020

ore 14.00 COSENZA – BRESCIA

ore 14.00 CREMONESE – L.R. VICENZA

ore 14.00 MONZA – FROSINONE

ore 14.00 PORDENONE – CHIEVOVERONA

ore 14.00 PISA – ASCOLI

ore 16.00 EMPOLI – REGGINA

Domenica 8 novembre 2020

ore 15.00 PESCARA – CITTADELLA

ore 17.00 REGGIANA – VENEZIA

ore 21.00 V. ENTELLA – LECCE