Salernitana, promessa di Antonucci: «Darò tutto per Salerno» L'esterno offensivo cerca il rilancio dopo l'esperienza negativa in Portogallo

Gli esperti di mercato lo considerano un colpo importante. Attese che Mirko Antonucci dovrà riuscire a confermare sul campo. L'esterno offensivo classe '99 è stato ingaggiato dalla Salernitana nell'ultimo giorno di trattative. Un'operazione avviata negli ultimi giorni di mercato e che a poche ore dal gong ha consentito di arrivare alla fumata bianca. Il talento giallorosso arriva a Salerno dopo un'esperienza negativa vissuta in Portogallo. Salerno, dunque, può rappresentare la chance per riscattare mesi difficili e far brillare nuovamente il suo talento. «Inizia la mia avventura con questa nuova maglia», ha scritto il calciatore sul suo profilo Instagram. «Arrivo qui in un momento importante della mia carriera, più maturo e consapevole di ciò che sono e posso dare a questa squadra e questa città. Non vedo l’ora di scendere in campo dando tutto me stesso per i tifosi, per Salerno e per i compagni di squadra! Sono pronto».