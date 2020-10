Salernitana, test con la Primavera: prove con le new entry Senza i nazionali e con Dziczek che proverà il vero rientro in gruppo

Ieri il lavoro tecnico-tattico con alta intensità e partitine per completare la seduta, in mattinata, dalle 9.30, allenamento congiunto con la Primavera. Test in famiglia per la Salernitana con Fabrizio Castori che vara lo sprint finale dal punto di vista fisico nella pausa Nazionali, utile per garantire omogeneità nella condizione di squadra dopo lo sforzo prodotto nei primi due appuntamenti di campionato, da 4 punti, determinanti per ripartire di slancio alla ripresa.

Nel test sono arrivate nuove indicazioni, anche da parte delle new entry, Joel Baraye e Mirko Antonucci, e dei rientranti in granata, Marius Adamonis e André Anderson. Prove tecniche anche nel caso di defezioni causate dai ritorni last minute. Solo per giovedì sono previsti i rientri dei Nazionali (Vid Belec, Milan Djuric, Norbert Gyomber, Andreas Karo e Frederic Veseli). Nella prossima settimana Patryk Dziczek inizierà davvero la fase di pieno recupero. Il malore accusato a pochi giorni dall'inizio del campionato è alle spalle, ma occorre ancora un po' di tempo prima della condizione utile per essere parte integrante del progetto tecnico di Castori.