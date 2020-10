Salernitana, verso il Pisa: problema muscolare per Gondo L'attaccante ha lavorato a parte, Castori spera di recuperarlo per sabato

È iniziata con un dubbio la settimana che porterà la Salernitana alla sfida contro il Pisa e al tour de force caratterizzato da tre partite in sette giorni. Castori, infatti, alla ripresa ha dovuto fare a meno di Gondo: l'attaccante è alle prese con un fastidio muscolare che lo ha costretto a mordere il freno e a svolgere un lavoro personalizzato. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, in modo da capire se l'attaccante di proprietà della Lazio sarà o meno disponibile per la sfida contro i toscani. Lo scorso anno, tra l'altro, Gondo collezionò la prima presenza in granata proprio nella trasferta di Pisa, persa 2-1 dal cavalluccio marino. Partita dopo partita il 23enne è riuscito a guadagnare posizioni nelle gerarchie tattiche, diventando una pedina preziosissima per il cavalluccio marino.

Quest'anno il calciatore è partito leggermente più indietro rispetto a Tutino e Djuric ma Castori lo considera comunque un tassello importante della rosa granata. Il problema fisico accusato nelle ultime ore, dunque, tiene con il fiato sospeso l'allenatore della Salernitana che contro il Pisa potrebbe cambiare qualcosa, anche in considerazione dei calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Djuric, ad esempio, al pari degli altri compagni, rientrerà in città soltanto giovedì, a due giorni dalla sfida contro i toscani. Non è da escludere, dunque, che Castori possa fare un po' di turnover, pensando agli impegni ravvicinati imposti dal calendario. La speranza, dunque, è di recuperare Gondo che potrebbe avere anche una chance dal 1'.