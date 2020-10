Salernitana, richiesta alla Regione per riaprire l'Arechi Il nuovo decreto prevede la possibilità di ospitare fino a 1000 spettatori

La Salernitana prova a tornare gradualmente alla normalità. Dopo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte che consente di svolgere eventi sportivi con un massimo di 1000 spettatori sugli spalti, la società granata ha inoltrato una richiesta alla Regione Campania per riaprire - seppur in modo ridotto - le porte dell'Arechi già a partire dalla sfida casalinga di sabato contro il Pisa. Di seguito la nota della società granata:

«L'U.S. Salernitana 1919 con riferimento al nuovo DPCM del 13 ottobre 2020, relativamente all’art. 1 punto 6. Lettera e) che prevede che “per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra [...] è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto", ha provveduto a richiedere alla Regione Campania se sussistono le condizioni per procedere all’apertura al pubblico dello Stadio "Arechi" nei limiti e alle condizioni previste dal suddetto DPCM».