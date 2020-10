Salernitana, ritorna Granatissimi: focus sulla multiproprietà Invia i tuoi messaggi sulla posta della pagina Facebook di Granatissimi

Questa sera alle 21 ritorna "Granatissimi", la trasmissione di Ottochannel 696 dedicata al mondo della Salernitana. Nel corso della puntata si parlerà dei prossimi impegni della formazione di Fabrizio Castori, a partire dal match di sabato contro il Pisa. Ma anche del tema della multiproprietà che tiene banco in città e che è alla base della spaccatura tra la tifoseria e la proprietà. In collegamento Skype, Salvatore Caldarelli, presidente del club Colosseo Granata. In studio l'avvocato Mirko Polzone e gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Conduce Carla Polverino.

La puntata sarà trasmessa, a partire dalle 21, sul canale 696 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/. I messaggi inviati sulla pagina Facebook di Granatissimi saranno mandati in onda durante la trasmissione.