Sampdoria-Salernitana, si gioca alle 14 di martedì 27 ottobre Modifica al calendario dei granata, da tour de force nella seconda parte del mese

Cambia l'orario del match di Coppa Italia tra la Sampdoria e la Salernitana allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. La gara valida per il terzo turno eliminatorio era in programma martedì 27 ottobre alle 17. Resta invariato il giorno, ma c'è la modifica dell'orario del calcio d'inizio, fissato ora per le 14. Comunicato ufficiale da parte della Lega Serie A con la firma del presidente Paolo Dal Pino. Modifica minima, ma che arriva nel programma gare del Cavalluccio Marino, chiamato a un tour de force dopo la pausa delle Nazionali: cinque gare in meno di 15 giorni dal 17 al 31 ottobre.